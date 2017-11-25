- Получилась очень тяжелая игра. Очки были важны обеим командам. На непростом поле пришлось играть в упрощенный футбол, хотя мы ставили задачу играть иначе. Забил гол, и отдали инициативу. Нам забили ответный гол по делу, и пришлось вносить коррективы. Но счет мог измениться как в ту, так и в другую сторону. Тут сказалось индивидуальное мастерство игроков нашей команды. Хочется пожелать сопернику побед и постараться выправить непростую ситуацию, - цитирует Талалаева официальный сайт ФНЛ.