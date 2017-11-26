В матче 13-го тура чемпионата Испании «Леванте» дома проиграл мадридскому «Атлетико» со счетом 0:5.

У победителей встречи дубли оформили Антуан Гризманн и Кевин Гамейро. Еще один мяч на пятой минуте встречи в свои ворота забил защитник хозяев поля Робер.

«Атлетико» с 27-ю очками поднялся на третье место в турнирной таблице, а «Леванте» расположился на 13-й строчке, имея в активе 15 очков.

В следующем туре мадридцы 2 декабря примут «Реал Сосьедад», а подопечные Хуана Муньиса днем ранее на выезде сыграют с «Малагой».

Чемпионат Испании

13-й тур

Леванте – Атлетико 0:5 (0:2, 0:3)

Голы:

0:1 – 5', автогол Робер, 0:2 – 29' Гамейро, 0:3 – 59' Гамейро, 0:4 – 65' Гризманн, 0:5 – 68' Гризманн.

Леванте: Оласабаль, Родригес, Тоньо, Мур, Робер, Барди, Кампанья (Нано, 69), Моралес (Саму, 77), Дукуре, Джейсон (Иви Лопес, 52), Унал.

Атлетико: Облак, Годин, Савич, Филипе Луис, Сауль (Фернандес, 73), Парти, Коке, Габи, Корреа (Феррейра Карраско, 66), Гризманн, Гамейро (Торрес, 69).

Предупреждения: Родригес (52), Моралес (54).