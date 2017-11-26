«Игра разделилась на две части: до и после удаления. Ничто не предвещало такой концовки матча. При счете 2:0 мы могли забить еще, и тогда все вопросы были бы сняты, но… получилось так, как получилось. Где-то не хватило опыта Даниилу Фомину, совершившему необязательный фол в центре поля. В результате заканчивали игру, думая об обороне и удержании счета.

В перерыве мы предупреждали футболистов, что счет 2:0 - далеко не гарантия успеха. Тем более что питерские динамовцы славятся своими камбэками. Ну а у нас молодая команда, которая пока учится на собственных ошибках. И мы благодарны ребятам за старание и самоотдачу. По сегодняшней игре победа была бы идеальным вариантом, но ничья, в принципе, тоже неплохой результат», - приводит слова Гутеева официальный сайт «Олимпийца».