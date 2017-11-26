"Эта игра стала словно бы продолжением нашего матча с "Лучом-Энергией". Снова дали сопернику фору в два мяча, а потом за счет титанических усилий стали исправлять положение.

Правда, у приморцев нам удалось вырвать победу, а сегодня мы довольствовались ничейным результатом. Но он, считаю, закономерен, потому что в первом тайме "Олимпиец" переиграл нас по всем статьям.

Кстати, именно результат первого тайма в первую очередь и подстегнул ребят. В этом сезоне мы долго запрягаем, зато потом резво едем", - приводит слова Точилина официальный сайт "Олимпийца".