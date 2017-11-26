ФИФА планирует в январе объявить список арбитров, задействованных на чемпионате мира-2018 в России.

Как сообщается на официальном сайте ФИФА в Абу-Даби стартовал семинар с участием 36 рефери, претендующих на включение в итоговый список арбитров ЧМ-2018.

Отмечается, что судейская комиссия ФИФА, возглавляемая итальянцем Пьерлуиджи Коллиной, определится с окончательным списком после клубного чемпионата мира, который пройдет 6-16 декабря в ОАЭ.

«Планируется, что список будет объявлен в январе 2018 года», - говорится в сообщении.

Напомним, что чемпионат мира в России состоится с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах страны.