«Равнодушных не было, поэтому такой счет. Психологически было тяжело, но мы справились, от первой до последней минуты держали структуру игры. За короткий промежуток времени мы сделали большой шаг в понимании игры, изменениях в тактике», - сказал Кучук в эфире телеканала «Наш футбол».

В следующем туре 2 декабря «Ростов» в гостях с «Динамо». Днем позже «Анжи» на своем поле примет «СКА-Хабаровск».