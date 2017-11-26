– Ушли ли напряжение после победы? Оно есть в каждой встрече. При подготовке к матче у нас было не совсем много времени и ресурсов. По игре что-то получилось, что-то нет. Если же взять игру в целом, то у нас в глобальном плане все получилось.

– За короткий промежуток времени невозможно отработать некоторые моменты. Сегодня ребята перестроились и накрывали соперника там, где мы планировали. Благодарен команде за терпение. Было видно, что психологически нам сложно, но мы это преодолели. Будем двигаться и работать дальше, – сказал Кучук.