– Тактика – это очень обширная разносторонняя тема. Ты должен знать, сможешь ли осилить эти изменения, и сможет ли это команда. Можно было перейти на три или четыре варианта тактики. У нас в перерыве был разговор с футболистами, они считали, что можно вернуться к старой тактике, но мы оставили этот вариант, получив пространство. Все тактики сильно отличаются в деталях, и переход непростое дело, – сказал Кучук.