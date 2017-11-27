Капитан «Ростова», полузащитник Александр Гацкан поделился своим мнением по поводу результата матча 18-го тура РФПЛ, в котором его команда оказалась сильнее «Анжи» (2:0).

- Главное, что выиграли и набрали три очка. Кажется, такого не было больше трех месяцев. Не хотел считать матчи без побед, но пришлось. Спасибо болельщикам, которые поддержали нас в холодную погоду. На таком поле трудно было показать что-то сверхъестественное, но надеюсь, что болельщики остались довольны, - сказал Гацкан.

Напомним, что в матче «Ростов» - «Анжи» дублем отметился Бухаров.