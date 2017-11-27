Президент ФИФА поделился ожиданиями от чемпионата мира в России, который пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года.

«Мы ждем, что чемпионат мира в России пройдет в миролюбивой обстановке. У нас уже есть опыт Кубка конфедераций, который прошел спокойно и был хорошо организован. Вместе с представителями российских властей мы уверены, что болельщики смогут насладиться спокойной и приятной атмосферой чемпионата мира: это очень важно, ведь все любители футбола, которые приедут в Россию, хотят быть уверенными, что там безопасно. Местные власти прилагают для этого двести процентов усилий, и, уверен, все эти усилия оправдают себя», - приводит слова Инфантино официальный сайт ФИФА.

Добавим, что жеребьевка турнира состоится 1 декабря в Москве. Чемпионат мира 2018 года пройдет в 11 городах России.