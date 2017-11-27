Президент ФИФА Джанни Инфантино поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата мира 2018 года, который пройдет в России.

«Мы узнаем ближе 11 уникальных городов-организаторов в такой большой стране как Россия. Многие знают Москву, Санкт-Петербург. Но и другие города – и Сочи, и Казань, и Калининград, и остальные – все ждут турнир. Везде построены современные футбольные стадионы, в том числе и совершенно потрясающие «Лужники», на которых состоятся матч открытия и финал», - передает слова Инфантино пресс-служба ФИФА.

Напомним, что чемпионат мира-2018 пройдет в 11 городах России - Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Сочи. Турнир состоится с 14 июня по 15 июля.