«Было много борьбы и мало моментов. Обидно пропускать гол на последней минуте. Жесткий второй тайм? Была такая установка – не проигрывать борьбу, сыграть строго в обороне и искать шансы у чужих ворот», - сказал Поддубский в эфире телеканала «Наш футбол».

В следующем туре столичный клуб сыграет 2 декабря в Москве против "Рубина", а "СКА-Хабаровск" днем позже встретится на выезде с "Анжи".