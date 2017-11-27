Сегодня дальневосточники в домашнем матче 18-го тура чемпионата России проиграли «Локомотиву» (1:2). Это поражение стало для хабаровчан четвертым подряд.

- К главному тренеру у меня, как у директора, полное доверие. У нас впереди еще два матча, после которых и будем подводить итоги первой части чемпионата, - сказал Флегонтов. Поражение от «Локомотива» очень обидное, хотя «Локо» - очень сильная и организованная команда. Нельзя сказать, что ничья была бы закономерна, но мы на нее наиграли. «Локомотив» владел территориальным преимуществом, но моментов имел не так много.