Как сообщает Football Italia, аргентинец перенесет операцию на руке. О сроке его восстановления сообщил хирург Маттео Витали.

«Срок восстановления составит от двух до трех недель. Можно ли было отложить операцию? Болевые ощущения влияют на игру. Кроме того, усугубление травмы могло привести к еще более тяжелым последствиям. Думаю, что решение поберечь игрока базируется именно на этой оценке», - сказал врач.

В текущем сезоне 29-летний Гонсало Игуаин провел 19 матчей за «Ювентус» и забил десять мячей при трех голевых передачах.

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