"Усиление нужно в каждую линию и мы хотим приобрести по одному футболисту. Это касается и вратарской позиции. Буду обращаться к руководителям клуба. Думаю, они пойдут нам навстречу.

Прекрасно понимаю, что усиление, как и любой другой команде, необходимо. Часто в межсезонье происходят какие-то перестановки. Кто-то уходит, кто-то приходит. Думаю, в зимний перерыв мы усилимся некоторыми новичками", – приводит слова Аленичева официальный сайт клуба.