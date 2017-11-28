Дмитрий Аленичев: Усиление «Енисею» нужно в каждую линию
Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев рассказал, что команда планирует укрепить состав в зимнее межсезонье.
"Усиление нужно в каждую линию и мы хотим приобрести по одному футболисту. Это касается и вратарской позиции. Буду обращаться к руководителям клуба. Думаю, они пойдут нам навстречу.
Прекрасно понимаю, что усиление, как и любой другой команде, необходимо. Часто в межсезонье происходят какие-то перестановки. Кто-то уходит, кто-то приходит. Думаю, в зимний перерыв мы усилимся некоторыми новичками", – приводит слова Аленичева официальный сайт клуба.