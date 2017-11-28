«По итогам первого этапа продаж, который был разделен на два периода, было распределено 742 760 билетов (из общего числа были исключены билеты, платежи за которые не поступили)», - говорится в сообщении на официальном сайте ФИФА.

Добавим, что период первого этапа продаж билетов проходил с 14 сентября по 12 октября. 622 117 билетов были проданы в рамках случайно жеребьевки: 57% - россиянам, 43% - иностранцам. Продажи в порядке живой очереди проходили с 16 по 28 ноября. 

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