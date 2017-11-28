Более 742 тысяч билетов на чемпионат мира-2018 в России реализовано по итогам первого этапа продаж.

«По итогам первого этапа продаж, который был разделен на два периода, было распределено 742 760 билетов (из общего числа были исключены билеты, платежи за которые не поступили)», - говорится в сообщении на официальном сайте ФИФА.

Добавим, что период первого этапа продаж билетов проходил с 14 сентября по 12 октября. 622 117 билетов были проданы в рамках случайно жеребьевки: 57% - россиянам, 43% - иностранцам. Продажи в порядке живой очереди проходили с 16 по 28 ноября.