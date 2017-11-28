Напомним, что Соло заявила о сексуальных домогательствах со стороны 81-летнего Блаттера. Как сообщила спортсменка Блаттер в 2013 году на церемонии «Золотого» мяча» схватил ее за кулисами за ягодицы.

«Это просто смешно! Чтобы понять это, вам достаточно взглянуть на резюме этой дамы. Я не виновен!», - приводит слова Блаттера RMC.