Веронское дерби началось не с традиционного обмена вымпелами, а передачей друг другу вина и пандоро – веронской выпечкой.

Отмети, что в следующий этап Кубка Италии вышла «Верона», обыгравшая «Кьево» по пенальти. 13 декабря команда сыграет с «Миланом».

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