Футболисты «Кьево» и «Вероны» перед началом матча 1/16 финала Кубка Италии обменялись вином и хлебом.

Веронское дерби началось не с традиционного обмена вымпелами, а передачей друг другу вина и пандоро – веронской выпечкой.

En el clasico de verona vs chievo verona intercambiaron UN PAN DULCE Y UN VINO🇮🇹 pic.twitter.com/nc5RzJEavM — EL REJA (@Santi_Vatt) 29 ноября 2017 г.

Отмети, что в следующий этап Кубка Италии вышла «Верона», обыгравшая «Кьево» по пенальти. 13 декабря команда сыграет с «Миланом».