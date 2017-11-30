«Думаю, мое время в «Барселоне» подходит к концу. После длительного пребывания здесь, я чувствую, что не могу продолжать. И мне не сложно говорить об этом, ведь в «Барселоне» прошли лучшие годы моей карьеры. Я никогда этого не забуду.

Я из тех людей, которые знают, когда стоит остановиться. Хотел бы завершить выступления на "Камп Ноу", но сейчас это от меня не зависит. Не хочу, чтобы повторилась ситуация, как было с «Ливерпулем». Тогда я покинул клуб не в самый подходящий момент», – приводит слова 33-летнего аргентинца Football Espana.