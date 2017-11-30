Как сообщает пресс-служба "Эвертона", сегодня, 30 ноября, наставник подписал контракт с мерсисайдским клубом, рассчитанный до июня 2019 года.

🔵 | #EFC can confirm the appointment of Sam Allardyce as the Club’s new manager on a deal until June 2019. pic.twitter.com/fa9cjsE0HN — Everton (@Everton) 30 ноября 2017 г.

Ранее команду покинул голландский специалист Рональд Куман. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Дэвид Ансворт.

На данный момент "ириски" занимают 13-е место в таблице премьер-лиги, набрав после 14-ти туров 15 очков.