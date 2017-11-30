Как сообщает пресс-служба "Эвертона", сегодня, 30 ноября, наставник подписал контракт с мерсисайдским клубом, рассчитанный до июня 2019 года.

Ранее команду покинул голландский специалист Рональд Куман. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Дэвид Ансворт.

На данный момент "ириски" занимают 13-е место в таблице премьер-лиги, набрав после 14-ти туров 15 очков.

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