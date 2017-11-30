"Конечно, для России очень важно выйти из группы. Я знаю, как это бывает на домашнем чемпионате мира. Ты побеждаешь, потом ловишь кураж, и на этом кураже идешь от победы к победе. Так можно не просто выйти из группы, но и дойти до четвертьфинала, а то и до полуфинала. России это по силам, почему нет?", – заявил бывший наставник "ПСЖ".

Напомним, чемпионат мира-2018 в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года, а завтра, 1 декабря, состоится жеребьевка.