«Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра пятницы.

Норвежец Йоханнес Бе выиграл индивидуальную гонку на 20 км в Эстерсунде, Антон Бабиков и Александр Логинов вошли в десятку.

Подмосковные "Химки" обыграли "Бамберг" в Евролиге и прервали серию их трех поражений.

"Удинезе" забил "Перудже" восемь мячей в матче 1/16 финала Кубка Италии. В параллельном матче "Дженоа" обыграл "Кротоне".

В 1/8 финала Кубка Испании вышли "Эспаньол", "Вильярреал" и "Валенсия", разгромившая "Сарагосу".

«Эвертон» объявил о назначении Сэма Эллардайса на пост главного тренера.

"Трактор" уступил "Торпедо", "Автомобилист" забросил пять безответных шайб в ворота "Северстали", московское "Динамо" одержало волевую победу над "Сибирью", "Адмирал" потерпел пятое поражение кряду.

Дубль Евгения Кузнецова не спас "Вашингтон" от домашнего поражения "Лос-Анджелесу".

"Чикаго" также дома потерпел поражение, несмотря на гол Артема Анисимова.

36 очков Кайри Ирвинга помогли "Бостону" обыграть "Филадельфию".

"Кливленд" одержал десятую победу кряду, переиграв "Атланту".

Видео дня:

Анисимов забросил 140-ю шайбу в НХЛ

Кузнецов оформил дубль в матче с «Лос-Анджелесом»

Обязательно к прочтению:

Бе выиграл две минуты у Фуркада — и у всех!

Разбомбили «Бамберг». «Химки» обыграли чемпионов Германии