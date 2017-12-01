Победа «Химок» над «Бамбергом», восемь мячей «Удинезе» в Кубке Италии и шайбы Кузнецова и Анисимова в НХЛ. Главные новости утра
«Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра пятницы.
Норвежец Йоханнес Бе выиграл индивидуальную гонку на 20 км в Эстерсунде, Антон Бабиков и Александр Логинов вошли в десятку.
Подмосковные "Химки" обыграли "Бамберг" в Евролиге и прервали серию их трех поражений.
"Удинезе" забил "Перудже" восемь мячей в матче 1/16 финала Кубка Италии. В параллельном матче "Дженоа" обыграл "Кротоне".
В 1/8 финала Кубка Испании вышли "Эспаньол", "Вильярреал" и "Валенсия", разгромившая "Сарагосу".
«Эвертон» объявил о назначении Сэма Эллардайса на пост главного тренера.
"Трактор" уступил "Торпедо", "Автомобилист" забросил пять безответных шайб в ворота "Северстали", московское "Динамо" одержало волевую победу над "Сибирью", "Адмирал" потерпел пятое поражение кряду.
Дубль Евгения Кузнецова не спас "Вашингтон" от домашнего поражения "Лос-Анджелесу".
"Чикаго" также дома потерпел поражение, несмотря на гол Артема Анисимова.
36 очков Кайри Ирвинга помогли "Бостону" обыграть "Филадельфию".
"Кливленд" одержал десятую победу кряду, переиграв "Атланту".
Видео дня:
Анисимов забросил 140-ю шайбу в НХЛ
Кузнецов оформил дубль в матче с «Лос-Анджелесом»
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