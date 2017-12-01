Напомним, мероприятие состоится сегодня в Москве и стартует в 18.00 мск.

– Что вы думаете об использовании допинга футболистами российской сборной?

– Знаете, атаки на чемпионат мира в России начались чуть ли не сразу после того заседания, на котором было принято решение отдать турнир нам. Как сейчас помню, было это практически ровно семь лет назад – 2 декабря 2010 года, я был на той церемонии. И когда Йозеф Блаттер поднял табличку с надписью Russia, многие уважаемые коллеги и ветераны футбола из некоторых стран, в том числе и Англии, очень переживали. Но сегодня вы видите среди гостей нашей жеребьевки и Гарри Линекера – блестящего, великолепного форварда сборной Англии, и легендарного британского голкипера Гордона Бэнкса. Это очень доброжелательные люди, которые хорошо относятся к России и к чемпионату мира в нашей стране. Кроме того, политика ФИФА направлена на развитие футбольной инфраструктуры во многих странах. Англия может провести мировое первенство хоть сегодня, у них для этого есть все. А посмотрите, как преображается наша страна, те города, которые примут чемпионат мира.

– Как думаете, голкипер «Зенита» Андрей Лунев сможет составить конкуренцию в сборной Игорю Акинфееву?

– Безусловно, Акинфеев продолжает оставаться непререкаемым первым номером сборной, но и Лунев в последнее время добился очень серьезного прогресса. Правда, вот эта травма в матче с Испанией... Я не могу понять этого игрока, который ногой врезался в голову нашего вратаря! Могу привести себя в пример: в подобных случаях всегда перепрыгивал через голкипера, боясь нанести ему травму. Но я надеюсь, что Андрей быстро восстановится и вернется в число кандидатов в сборную. Хотя у нас хватает хороших вратарей – среди них, например, и спартаковцы Александр Селихов с Артемом Ребровым. Главное для вратаря – надежность. А в матче с Испанией Лунев показал себя с лучшей стороны. За пропущенные голы к нему не может быть никаких претензий, – цитирует Симоняна "Спорт день за днем".