- Россия до сих пор не приобрела телеправа на домашний чемпионат мира. Есть ли какое-то продвижение по этому вопросу?

- Президент ФИФА на этой неделе будет здесь, мы обсудим с ним эту тему. Все сопутствующие просьбы, с которыми ФИФА к нам обращалась, мы выполнили, - передает слова Мутко ТАСС. - Считаю, что в ближайшее время этот вопрос должен быть закрыт.

Есть все предпосылки, что это произойдет до Нового года, нам бы этого очень хотелось.