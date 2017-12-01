Виталий Мутко: Вопрос с телеправами на ЧМ-2018 может решиться до Нового года
Президент РФС Виталий Мутко рассказал о ситуации с правами на трансляцию ЧМ-2018 на территории России.
- Россия до сих пор не приобрела телеправа на домашний чемпионат мира. Есть ли какое-то продвижение по этому вопросу?
- Президент ФИФА на этой неделе будет здесь, мы обсудим с ним эту тему. Все сопутствующие просьбы, с которыми ФИФА к нам обращалась, мы выполнили, - передает слова Мутко ТАСС. - Считаю, что в ближайшее время этот вопрос должен быть закрыт.
Есть все предпосылки, что это произойдет до Нового года, нам бы этого очень хотелось.