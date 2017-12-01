- Нам уже все в этом вопросе понятно. Пресс-центр перенесут на двухъярусную парковку в непосредственной близости. Прямо на нее поставят временные конструкции пресс-центра. Новое место согласовано с ФИФА, - приводит слова Сорокина «Р-Спорт».

Напомним, ранее сообщалось, что медиацентр мешает выкатыванию поля из чаши арены. Вице-премьер РФ Виталий Мутко заявлял, что он принял программу по демонтажу пресс-центра, и к 1 февраля на стадионе должны подготовиться к выкатке поля. По словам Мутко, к этому времени на арене также должны заменить газон.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Сегодня, 1 декабря, в Кремле пройдет жеребьевка финальной части турнира.