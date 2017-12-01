Как сообщает A Bola, английский клуб проявляет интерес к полузащитнику "Барселоны" Андре Гомешу, которым ранее интересовались "Ювентус" и "Тоттенхэм".

Отмечается, что игрок сборной Португалии не планирует покидать "Камп Ноу", однако положение в стане сине-гранатовых его не устраивает.

Ранее сообщалось, что переезд Гомеша в серию А не состоялся из-за высоких требований хавбека по зарплате.

В нынешнем сезоне 24-летний футболист провел во всех турнирах 11 матчей, не отметившись голевыми действиями на поле. Его контракт с каталонским клубом рассчитан до 2021 года, а трансферный лист оценивается в 25 млн евро.