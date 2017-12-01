Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков — о социальном и экономическом эффекте от проведения ЧМ-2018.

"Мы не согласны с мнением, что чемпионат мира не окупится. Линейные подсчеты здесь не верны, и это, скорее, примитивизация самой темы и возможных эффектов.

Перед Олимпиадой в Сочи тоже были попытки линейно считать, складывать в столбик; неприменима здесь такая практика. Были и пессимисты насчет олимпийского наследия.

Вы знаете, что Россия лучше всех в мире решила проблему олимпийского наследия, и вы знаете, что президент Путин лично этим занимался.

Наследие мундиаля, и экономический эффект, и социальный эффект будут соразмерны тем затратам, которые сейчас производятся", - цитируют Пескова "Риа Новости".

Напомним, что жеребьевка чемпионата мира состоится сегодня в Кремле, начало в 18:00 по московскому времени.