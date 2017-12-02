"Сейчас команда находится в поиске себя, своей игры. Но тем не менее, я не только как посол чемпионата мира, но и как простой волгоградский болельщик не пропускаю ни одного домашнего матча "Ротора", стараюсь быть с командой и в моменты поражений, а не только побед. Все мы надеемся и верим, что вернутся те славные времена, когда волгоградская футбольная команда на Центральном стадионе будет играть с такими грандами, как "Манчестер Юнайтед". И что это произойдет в самом ближайшем будущем. А наше подрастающее поколение равняется на звезд, недавно в нашем городе побывал Кубок чемпионата мира, и каждый мог увидеть этот трофей и сфотографироваться с ним. Я тогда пожелала нашим маленьким футболистам удостоиться чести играть за сборную России и получить возможность прикоснуться к этому кубку. И видела в глазах мальчишек восторг, который они испытывали, видя этот трофей", — цитирует Ильченко "Спорт День за Днем".