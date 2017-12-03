Раннее появлялась информации, что Поддубского может сменить экс-полузащитник ЦСКА Элвер Рахимич.

«Я видел публикацию и так понимаю, что кому-то нужно просто привлечь к этому внимание. Я уже говорил, что мы не рассматриваем замену тренера, тем более не думали о Рахимиче. Могу назвать эту информацию недостоверной и бредом», - приводит ТАСС слова генерального директора «СКА-Хабаровска» Олега Флегонтова.

Клуб из Хабаровска занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 12 очков в 18 матчах.