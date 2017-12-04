Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес прокомментировал матч 15-го тура премьер-лиги с «Манчестер Сити» (1:2) на «Этихад Стэдиум».

«Долгое время я думал, что это будет наш день, – приводит BBC слова Мойеса. – Мы не ограничивали соперника во владении мячом, но не позволяли им создавать явные голевые моменты. К тому же, думаю, мы всегда были остры в контратаках. В первом тайме у нас, возможно, было больше голевых моментов.

Порой мы не лучшим образом распоряжались мячом, и все равно ребята проделали отличную работу. Старание и отношение к игре были на очень хорошем уровне. Сегодня так и должно было быть. Я хочу, чтобы мы играли намного лучше, но команда усердно работает на тренировках, и мне не на что жаловаться.

После 60 минут мы начали выдыхаться, но затем снова пришли в себя и на последней минуте имели отличный шанс, чтобы сравнять счет».

Напомним, «Вест Хэм» вел в счете в матче с лидером премьер-лиги после гола итальянца Анджело Огбонны. «Манчестер Сити» забил оба гола после перерыва – у «горожан» отличились аргентинец Николас Отаменди и испанец Давид Сильва.

После 15 туров «Вест Хэм» занимает предпоследнее место с десятью очками.