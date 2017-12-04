Главный тренер «Уфы» Сергей Семак прокомментировал победу над «Амкаром» (3:0) в матче 19-го тура премьер-лиги на стадионе «Нефтяник».

– Тяжелая была игра, такую и ожидали, – приводит Rusfootball.info слова Семака. – «Амкар» – крепкая и организованная команда. В первом тайме игра была равной, затем мы смогли забить, после чего появились зоны для контратак. Поздравляю ребят, хорошая игра с очень хорошим соперником, будем двигаться дальше.

– «Уфа» впервые в РФПЛ победила крупно. Когда будет 4:0?

– Нам нужно еще года четыре.

– Сегодня забил Обляков, который номинирован на звание лучшего молодого футболиста года. На какое место вы бы его поставили?

– Я уже поставил на первое место, потому что хорошо его знаю, знаю его потенциал. Пока он, как и все футболисты из того списка, не так много играет, не имеет постоянного места в основе. Но надеюсь, что он вырастет хорошим мастером.

– Сильвестр Игбун играл в футболке с коротким рукавом, почему так?

– С длинным рукавом не все любят играть. Есть дискомфорт в движениях. Это показатель того, что он не боится мороза, настоящий россиянин.

Напомним, в матче с «Амкаром» 27-летний нигериец сделал дубль и голевую передачу.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча

«Уфа» набрала 27 очков и поднялась на шестое место в турнирной таблице.