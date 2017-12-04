Как сообщается на сайте ФНЛ, Федотов получил признание как по версии лиги, так и по версии голосовавших за него болельщиков.

Сообщается, что Федотов набрал 47,5% голосов респондентов. На втором месте расположился наставник «Тамбова» Андрей Талалаев – 36%. Третье место занял тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов – 5,3%.

Добавим, что под руководством Федотова «Оренбург» занял второе место в турнирной таблице ФНЛ и оторвался от «Крыльев Советов» на четыре очка. Кроме того, в ноябре команда из Оренбурга выиграла пять матчей из пяти.