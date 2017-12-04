- Мне показалось, что больше нечего выжимать из этой команды, и поэтому пришло время уходить. Мы заработали десять очков в очень сложной группе. Обыграли Норвегию, отобрали очки у Чехии, провели отличные матчи против таких оппонентов, как Германия и Италия. Касательно встречи с Хорватией, я хотел, чтобы моя команда была храброй, и дабы никто не думал о том, что в Баку их ждет легкая прогулка. Я хотел, чтобы команда играла, а не просто отсиживалась в обороне. Мы интенсивно работали на протяжении трех лет. Думаю, мы все выросли, но нужно двигаться вперед. Я все еще трачу то, что заработал в Азербайджане. Знаете ли вы, сколько я заработал? Столько, сколько и потратил. Ведь если завтра с вами что-то случится, что вы будете делать со всем тем добром, которое вы заработали?», - цитирует Просинечки azerisport.