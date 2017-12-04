«Время успехов «Барселоны» подходит к концу, я уверен в этом. Это ещё не конец, но я знаю, что это скоро закончится. Это происходит с каждым сильным клубом и успешным циклом футболистов, это не длится вечно. Я знаю, когда всё закончится, но я не говорю вам об этом!», - приводит слова Маскерано El Grafico.

Отметим, что контракт Маскерано и «Барселоны» рассчитан до лета 2019 года. 33-летний аргентинец играет за сине-гранатовых с 2010 года.