Как сообщает официальный сайт клуба, Сильва не совсем здоров и пропустит матч. Отметим, что в прошедшем матче чемпионата Англии против «Вест Хэма» (2:1) он забил решающий мяч.

Кроме того, не сыграет в Харькове дисквалифицированный Кевин Де Брюйне. Заявка «Ман Сити» на матч выглядит так:

Вратари: Клаудио Браво, Эдерсон, Дэниэл Гримшоу.

Защитники: Кайл Уокер, Данило, Венсан Компани, Эльяким Мангаля, Фабиан Делф, Тосин Адарабиойо, Николас Отаменди.

полузащитники: Рахим Стерлинг, Илкай Гюндоган, Лерой Сане, Бернарду Силва, Фернардиньо, Яя Туре, Фил Фоден, Браим Диас.

Нападающие: Серхио Агуэро, Габриэль Жезус.

Матч «Шахтер» - «Манчестер Сити» состоится 6 декабря и начнется в 22:45 по Москве. Напомним, что «Ман Сити» уже обеспечил себе выход в плей-офф.