Напомним, в завершившемся сезоне «Коринтианс» стал чемпионом Бразилии. Жо в 34 матчах чемпионата забил 18 мячей при двух голевых передачах. Он стал лучшим бомбардиром чемпионата вместе с нападающим «Флуминенсе» Энрике Доурадо.

Напомним, 30-летний Жо ранее выступал за ЦСКА. Вместе с командой он стал чемпионом России, а также по два раза выигрывал Кубок и Суперкубок России.