Лаллана не поможет «Ливерпулю» в матче со «Спартаком»
Полузащитник «Ливерпуля» Адам Лаллана пропустит матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов со «Спартаком».
Как сообщается на официальном сайте «Ливерпуля», главный тренер команды Юрген Клопп вместе с тренерским штабом принял решение поберечь Лаллану и дать ему набрать оптимальную форму.
Добавим, что полузащитник пропустил начало сезона АПЛ из-за травмы, которую он получил в начале августа.
Матч между «Ливерпулем» и «Спартаком» состоится 6 декабря в 22:45 мск. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.