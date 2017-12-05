Как сообщается на официальном сайте «Ливерпуля», главный тренер команды Юрген Клопп вместе с тренерским штабом принял решение поберечь Лаллану и дать ему набрать оптимальную форму.

Добавим, что полузащитник пропустил начало сезона АПЛ из-за травмы, которую он получил в начале августа.

Матч между «Ливерпулем» и «Спартаком» состоится 6 декабря в 22:45 мск. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.