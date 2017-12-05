"Соперники примерно равны и для "Спартака", имея в своем составе игроков, которые могут решить исход матча своими индивидуальными действиями, не имеет значения, первым номером играть или вторым. Но побаиваться будут обе команды, поскольку результат нужен и тем, и другим, и предпочтут играть осторожно. В этом матче "Спартак" будет более опасен, чем "Ливерпуль", - цитирует Пятницкого "Евро-Футбол".

Напомним, игра между командами состоится завтра, 6 декабря, в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов. Встреча пройдет на стадионе "Энфилд" и стартует в 22.45 мск.