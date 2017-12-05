«Лига чемпионов очень важна для нас, и мы хотим выиграть завтра, несмотря на то, что уже вышли в плей-офф.

Я вижу, как работает Роналду - на поле, в спортзале, везде. Его трудолюбие просто невероятно. Он хочет большего. Он всегда недоволен, когда не забивает», - цитирует Ковачича официальный сайт УЕФА.

Матч «Реал» - «Боруссия» состоится 6 декабря и начнется в 22:45 по Москве.

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