Матео Ковачич: Хотим обыграть «Боруссию», хоть мы уже и вышли в плей-офф
Полузащитник мадридского «Реала» Матео Ковачич поделился ожиданиями от матча с дортмундской «Боруссией» в Лиге чемпионов.
«Лига чемпионов очень важна для нас, и мы хотим выиграть завтра, несмотря на то, что уже вышли в плей-офф.
Я вижу, как работает Роналду - на поле, в спортзале, везде. Его трудолюбие просто невероятно. Он хочет большего. Он всегда недоволен, когда не забивает», - цитирует Ковачича официальный сайт УЕФА.
Матч «Реал» - «Боруссия» состоится 6 декабря и начнется в 22:45 по Москве.