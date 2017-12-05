Президент МОК Томас Бах ответил на вопрос о допинге в российском футболе.

«ФИФА должна обратиться к господину Шмиду, может, он столкнулся с какими-то свидетельствами [о проблемах с допингом в футболе] в ходе своих расследований», - цитирует Баха ТАСС.



Напомним, ранее информатор WADA Григорий Родченков обвинил 34 российских футболистов в применении допинга. В списке Родченкова упоминаются имена 34 футболистов: Игорь Акинфеев, Юрий Лодыгин, Сергей Рыжиков, Василий Березуцкий, Сергей Игнашевич, Георгий Щенников, Владимир Гранат, Алексей Козлов, Андрей Ещенко, Дмитрий Комбаров, Андрей Семенов, Игорь Денисов, Алан Дзагоев, Роман Широков, Денис Глушаков, Виктор Файзулин, Олег Шатов, Юрий Жирков, Алексей Ионов, Александр Кокорин, Максим Канунников, Александр Кержаков, Александр Самедов, Руслан Камболов, Павел Соломатин, Иван Князев, Сергей Евтушенко, Егор Генералов, Сергей Петров, Илья Зуев, Михаил Мищенко, Егор Никулин, Камила Алексеева, Екатерина Маслак.