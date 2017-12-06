Главный тренер «Ростова» Леонид Кучук отправлен в отставку, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к руководству клуба.

По информации издания, контракт с белорусским специалистом расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Кучук возглавил «Ростов» в июне 2017 года. Под его руководством южане одержали шесть побед, семь раз сыграли вничью и потерпели восемь поражений.

Команда из Ростова-на-Дону с 22 очками занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата России. В последнем матче под руководством Кучука «Ростов» 2 декабря проиграл московскому «Динамо» со счетом 0:2.