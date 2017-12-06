Тимофей Лапшин: В случае победы «Спартака» над «Ливерпулем» готов покрасить бороду в красный цвет
Биатлонист Тимофей Лапшин — о готовности покрасить бороду в красный цвет, если«Спартак» победит «Ливерпуль» в 6-м туре Лиги Чемпионов.
«Пожалуй, главная игра за несколько лет для «Спартака»! Мы играем с «Ливерпулем» на гостевом поле! Нужно показать все, на что способны, и даже немного больше. Давайте, как можем, поддержим нашу команду! P. S. Выкрашу бороду в красный цвет, если мы победим», — написал Лапшин в своем инстаграме.
Завтра, пожалуй главная игра за несколько лет для Спартака 🔴⚪! Мы играем с Ливерпулем, на гостевом поле! Нужно показать все, на что способны и даже немного больше))Давайте как можем поддержим нашу команду!!!🔴⚪P.s. выкрашу бороду в красный цвет если мы победим😁😁😁 За фото кстати большое спасибо @artistream 👌
Напомним, матч "Ливерпуль" - "Спартак" состоится 6 декабря, начало в 22:45 по московскому времени.