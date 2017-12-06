«Пожалуй, главная игра за несколько лет для «Спартака»! Мы играем с «Ливерпулем» на гостевом поле! Нужно показать все, на что способны, и даже немного больше. Давайте, как можем, поддержим нашу команду! P. S. Выкрашу бороду в красный цвет, если мы победим», — написал Лапшин в своем инстаграме.

Напомним, матч "Ливерпуль" - "Спартак" состоится 6 декабря, начало в 22:45 по московскому времени.