Азмун не станет игроком «Лиона» в нынешнее трансферное окно

Трансфер нападающего «Зенита» Сердара Азмуна в «Лион» этим летом, по всей вероятности, не состоится.

Как сообщает журналист Лоик Танзи, петербургский клуб отказался продавать 26-летнего иранца по причине того, что руководству сине-бело-голубых не удалось найти замену своему футболисту.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что сумма трансфера по переходу форварда в «Лион» составит 15 миллионов евро. Сам игрок должен был подписать с командой лиги 1 пятилетний контракт.

Напомним, Азмун защищает цвета петербуржцев с февраля 2019 года – на его счету 58 забитых мячей и 20 ассистов в 90 матчах. Вместе с командой он стал трехкратным чемпионом России и обладателем Кубка страны.