Хорватия вырвала победу у Словакии, но не смогла сместить Россию с первого места в группе

Сборная Хорватии взяла верх над командой Словакии в выездном матче 5-го тура квалификационного раунда чемпионата мира 2022 года.

Встреча прошла на стадионе «Народны» в Братиславе и завершилась со счетом 1:0 в пользу хорватской команды, в составе которой голом отметился полузащитник Марсело Брозович (86-я минута).

Таким образом, Хорватия, набрав десять очков в пяти встречах, расположилась на второй строчке в группе Н, уступая лидирующей в турнирной таблице сборной России лишь по дополнительным показателям. Словакия, имея в активе шесть очков, занимает четвертое место.

Добавим, что в следующем матче хорваты сыграют на своем поле с командой Словении, а словацкая сборная встретится дома с Кипром.

ЧМ-2022

Отборочный раунд

Группа Н

5-й тур