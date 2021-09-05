Лионель Месси: Мы приехали три дня назад, почему нас не забрали раньше?

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси не понимает, почему о нарушении бразильского законодательства объявили прямо во время матча против Бразилии.

«Мы приехали три дня назад, почему нас не забрали раньше? Мы приехали сюда с намерением играть в футбол. Нас никто не предупредил, что что-то должно произойти», - приводит слова Месси EiFSoccer.

Напомним, что футболисты сборной Аргентины выступающие в АПЛ подозреваются в подделке документов и непрохождении карантина, поэтому матч Бразилия - Аргентина был остановлен.

Сообщается, что матч не будет сегодня возобновлен, а сборную Аргентины будут вывозить со стадиона.