Аргентинские футболисты признались, что были в Великобритании

Футболисты сборной Аргентины из АПЛ признались в пребывании в Великобритании до въезда в Бразилию, сообщает TyC Sports.
Таким образом, Эмилиано Мартинес, Эмилиано Буэндиа, Кристиан Ромеро и Ло Чельсо нарушили санитарное законодательство Бразилии и подделали документацию при въезде в страну.
Напомним, что матч три игрока из четырех вышли на матч против Бразилии, который был остановлен.
Ранее сообщалось, что футболисты сборной Аргентины отказывались общаться с бразильскими властями.
источник: TyC Sports