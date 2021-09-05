Испания одержала крупную победу над Грузией в отборочном матче ЧМ-2022

Сборная Испании разгромила команду Грузии в домашнем матче 5-го тура отборочного раунда чемпионата мира 2022 года.

В составе испанской команды голами отметились Хосе Луис Гайя (14-я минута), Карлос Солер (25), Ферран Торрес (41) и Пабло Сарабия (63).

После победы Испания набрала десять очков и вышла на первое место в турнирной таблице группы В. Грузия, потерпев четвертое поражение в пяти встречах, с одним очком занимает пятое место.

В следующем матче испанцы на выезде сыграют против Косово, а Грузия на своем поле встретится с Грецией.

ЧМ-2022

Отборочный раунд

Группа В

5-й тур