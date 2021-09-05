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05 сентября 23:39

Испания одержала крупную победу над Грузией в отборочном матче ЧМ-2022

Встреча прошла на стадионе «Нуэво Виверо» в Бадахосе и завершилась со счетом 4:0 в пользу испанцев.

Сборная Испании разгромила команду Грузии в домашнем матче 5-го тура отборочного раунда чемпионата мира 2022 года.

В составе испанской команды голами отметились Хосе Луис Гайя (14-я минута), Карлос Солер (25), Ферран Торрес (41) и Пабло Сарабия (63).

После победы Испания набрала десять очков и вышла на первое место в турнирной таблице группы В. Грузия, потерпев четвертое поражение в пяти встречах, с одним очком занимает пятое место.

В следующем матче испанцы на выезде сыграют против Косово, а Грузия на своем поле встретится с Грецией.

ЧМ-2022
Отборочный раунд
Группа В
5-й тур

Испания – Грузия – 4:0 (3:0)

Голы: Гайя, 14. Солер, 25. Торрес, 41. Сарабия, 63.

Испания: Унаи Симон (Санчес, 74), Аспиликуэта, Лапорт (Альбиоль, 46), Эрик Гарсия (Мерино, 61), Гайя (Мендес, 74), Солер, Родри, Сарабия, Льоренте, Ферран Торрес (Форнальс, 60), Абель Руис.

Грузия: Лория, Гиорбелидзе (Какабадзе, 76), Чабрадзе, Кашия, Лочошвили, Абурджания (Алтунашвили, 69), Канкава, Давиташвили (Чакветадзе, 69), Мамучашвили, Азаров (Казаишвили, 57), Зария (Микаутадзе, 57).

Предупреждения: Кашия (68), Чабрадзе (82).

источник: «Советский спорт»
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