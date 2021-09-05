Президент Ассоциации футбола Аргентины: Органы здравоохранения каждой страны одобрили протокол

Президент Ассоциации футбола Аргентины Клаудио Тапиа рассказал, как произошла остановка матча против Бразилии в рамках отбора на чемпионат мира-2022.

«Здесь нельзя говорить ни о какой лжи, потому что существует закон о здоровье, в соответствии с которым проводятся все южноамериканские турниры. Органы здравоохранения каждой страны одобрили протокол, который мы соблюдаем в полной мере. То, что произошло сегодня, прискорбно для футбола, это очень плохой имидж для нас. Четыре человека вошли, чтобы прервать игру, дать уведомление, и КОМНЕБОЛ попросил игроков пройти в раздевалку», - приводит слова Тапиа пресс-служба Ассоциации футбола Аргентины.

Напомним, что футболисты сборной Аргентины выступающие в АПЛ подозреваются в подделке документов и непрохождении карантина, поэтому матч Бразилия - Аргентина был остановлен.

Окончательное решение по игре будет принимать ФИФА.