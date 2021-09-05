ФИФА определит дальнейшую судьбу матча Бразилия - Аргентина

КОМНЕБОЛ выпустила заявления, касательно остановленного при участии правоохранительных органов матча Бразилия - Аргентина.

«По решению судьи матч, организованный ФИФА, в котором в рамках отборочного турнира на чемпионат мира должны были сыграть Бразилия и Аргентина, приостанавливается.

Судья и комиссар матча предоставят отчет в Дисциплинарный комитет ФИФА, который определит дальнейшие действия. Эти процедуры строго соответствуют действующим нормам.

Отборочные матчи чемпионата мира - это соревнование ФИФА. Все решения, касающиеся его организации и проведения находятся под компетенции этой организации», - говорится в заявлении.

Напомним, что футболисты сборной Аргентины выступающие в АПЛ подозреваются в подделке документов и непрохождении карантина, поэтому матч Бразилия - Аргентина был остановлен.