ФИФА запретила Клаудиньо и Малкому принять участие в матчах с «Ахматом» и «Челси»

Международная федерация футбола (ФИФА) приняла решение запретить полузащитникам «Зенита» Клаудиньо и Малкому принять участие в двух ближайших матчах петербургского клуба.

Согласно информации «РИА Новости», ссылающегося на источник, знакомый ситуацией, данная ситуация произошла по причине того, что российская команда не отпустила обоих футболистов в расположение сборной Бразилии.

– Малком и Клаудиньо не смогут играть за «Зенит» до 14 сентября из-за санкций ФИФА, сюда входит и игра с «Челси». Петербургский клуб и РФС уже проинформированы, это последствие решения «Зенита» не отпускать игроков в сборную Бразилии, – сообщил источник.

Напомним, матч седьмого тура чемпионата России с «Ахматом» состоится 11 сентября, а встреча первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Челси» запланирована на 14 сентября.

Ранее Бразильская конфедерация футбола отправила жалобу в ФИФА по поводу участия Клаудиньо и Малкома в двух ближайших играх за действующего чемпиона РПЛ.